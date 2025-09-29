Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Josh Gottheimer εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, επικαλούμενος τις στενές σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και τις απειλές της προς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Gottheimer τόνισε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων των ΗΠΑ. «Δεν μπορούμε να δώσουμε τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικής σε όσους υπονομεύουν την ασφάλειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, κίνηση που θεωρήθηκε ασύμβατη με τις δεσμεύσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση του Gottheimer έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων για τον ρόλο της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή και τις σχέσεις της με χώρες της Δύσης.



