Η διεθνής ανθρωπιστική νηοπομπή «Summud Flotilla», που είχε σταματήσει για αρκετές ημέρες σε ελληνικά ύδατα για επισκευές και συγκεκριμένα στην Κρήτη, απέπλευσε ξανά με προορισμό τη Γάζα, όπου οι ακτιβιστές φιλοδοξούν να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν βοήθεια στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανοικτές πηγές, η νηοπομπή έφτασε ανοικτά της Μάρσα Ματρούχ στην αιγυπτιακή ακτή της Μεσογείου και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα βόρεια της Αλεξάνδρειας εντός ωρών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πλέον συμμετέχουν και ελληνικά σκάφη, με αποτέλεσμα ο Στολίσκος να αριθμεί περίπου 47 πολιτικά πλοιάρια. «Αδέλφια στη Γάζα, ταξιδεύουμε με ελπίδα στις καρδιές μας. Η αντοχή σας είναι η πυξίδα μας, ο αγώνας σας είναι και δικός μας. Μαζί θα σπάσουμε τη σιωπή της πολιορκίας», ανέφεραν σε ανάρτησή τους.

Σύμφωνα με την Times of Israel. περίπου 40 Ιταλοί επιβαίνουν στα σκάφη, μαζί με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και πολίτες από Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και ΗΠΑ. Στόχος τους είναι να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στην εβδομάδα, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ ότι θα εμποδιστούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε την πρόταση να μεταφερθεί το φορτίο στην Κύπρο ώστε να διανεμηθεί στη Γάζα μέσω της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στπ μνησία – πρόταση που απέρριψαν οι διοργανωτές, αν και είχε τη στήριξη του Ισραήλ. «Είναι επικίνδυνο να πλησιάσει κανείς τα ισραηλινά ύδατα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Η παραβίαση του αποκλεισμού είναι επικίνδυνη», τόνισε.



Την μεταφορά της βοήθειας στην Κύπρο αποδέχτηκε και το Ισραήλ αλλά οι διοργανωτές της νηοπομπής την απέρριψαν.





Την περασμένη Τετάρτη, η νηοπομπή ισχυρίστηκε πως δέχτηκε επίθεση με drones που έριξαν κρότου-λάμψης και αέρια στα διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς. Οι διοργανωτές κατηγόρησαν το Ισραήλ, το οποίο δεν απάντησε ευθέως αλλά προειδοποίησε ότι θα κατασχέσει τη βοήθεια εάν δεν παραδοθεί σε αυτό για να τη μεταφέρει.

Το τουρκικό TΡΤ ισχυρίζεται παράλληλα ότι πλοία που ανήκουν στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία περιφέρονταν κοντά στον στόλο τη στιγμή της επίθεσης.





Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι το ναυτικό είναι έτοιμο να αναχαιτίσει τα σκάφη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη φορά το έργο θα είναι δυσκολότερο λόγω του μεγάλου αριθμού των πλοίων. Το ισραηλινό δίκτυο KAN μετέδωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει τον στολίσκο, πιθανότατα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ (1-2 Οκτωβρίου), με τη μονάδα κομάντο του ναυτικού Shayetet 13, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις.



Αναφορές από ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, όπως το ItaMilRadar και το Turkiye Today, αναφέρουν ότι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων τα Bayraktar TB2 και Akıncı, παρακολουθούν τη νηοπομπή Global Sumud στην ανατολική Μεσόγειο.



Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις κοντά στη νηοπομπή, μόνο για αποστολές έρευνας και διάσωσης. Το ιταλικό ΥΠΕΞ έχει προειδοποιήσει τους Ιταλούς ακτιβιστές να μην συνεχίσουν, ξεκαθαρίζοντας ότι το πολεμικό πλοίο που έχει σταλεί δεν θα εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε βρεθεί ξανά νωρίτερα φέτος σε ιστιοπλοϊκό που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ καθώς επιχειρούσε να φτάσει στη Γάζα.

