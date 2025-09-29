Φωτιές σε δύο οχήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, λήφθηκε πληροφορία γύρω στις 00:30 για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησία 49χρονου στην Ανθούπολη. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από γειτονικό πρόσωπο πριν εξαπλωθεί. Προκλήθηκαν ζημιές στις πινακίδες και στο κάλυμμα της οροφής του οχήματος.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά το περιστατικό.

Λίγη ώρα μετά, φωτιά ξέσπασε σε ακινητοποιημένο όχημα στην Παρεκκλησιά στην επαρχία Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 02:40 λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 53χρονου, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο εδώ και μια εβδομάδα λόγω μηχανικής βλάβης σε ανοικτό χώρο.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής διερευνά το περιστατικό.

