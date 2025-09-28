Ομαλά ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου 2025, κινητοποίηση που οργάνωσαν οι διαδικτυακές ομάδες United for Palestine, ΑΦΟΑ, BDS και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία έξω από την Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία με την ονομασία «Global Rally Against this supply chain of death».

Σύμφωνα με λειτουργό του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, η διαμαρτυρία διεξήχθη ειρηνικά με συνοδεία από δυνάμεις της αστυνομίας σε όλη τη διάρκειά της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά, γύρω στις 16:00 έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και θα πορεύθηκαν προς τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.