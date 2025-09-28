Πυκνή τροχαία κίνηση καταγράφεται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας στο ύψος του Πέρα Χωρίου Νήσου το απόγευμα της Κυριακής (28/9).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κίνηση οφείλεται σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Δάλι.