Πυκνή τροχαία κίνηση καταγράφεται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας στο ύψος του Πέρα Χωρίου Νήσου το απόγευμα της Κυριακής (28/9).
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κίνηση οφείλεται σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Δάλι.
SigmaLive
Πυκνή τροχαία κίνηση καταγράφεται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας στο ύψος του Πέρα Χωρίου Νήσου το απόγευμα της Κυριακής (28/9).
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κίνηση οφείλεται σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Δάλι.
Εγγραφείτε στο Newsletter και μείνετε πάντα ενήμεροι!