Υπό οκταήμερη τέθηκε το πρωί της Κυριακής ο 29χρονος που συνελήφθη χθες από την Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με δύο ταυτόχρονες φωτιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή στην περιοχή των Πλατρών.

Οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, στη Λεμεσό και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο 29χρονος φέρεται να θεάθηκε στην περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές. Ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή, αρνείται όμως ότι έθεσε τις φωτιές. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και τον έθεσε υπό οκταήμερη κράτηση.

Οι εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 8μμ, της 26ης Σεπτεμβρίου, στην άκρη δρόμου στις Πάνω Πλάτρες, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους.

Από την πρώτη εστία φωτιάς κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης, ενώ από τη δεύτερη, περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης.

