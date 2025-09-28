Φωτιά εκδηλώθηκε την Κυριακή σε όχημα, ενώ κινείτο στη λεωφόρο Μεσόγης, στην Πάφο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι επιβαίνοντες εξήλθαν του οχήματος και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στο όχημα εκδηλώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής με αποτέλεσμα να σπεύσουν στην σκηνή δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μέλη της οποίας κατάφεραν την άμεση κατάσβεση της.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία της πυροσβεστικής με την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία.

