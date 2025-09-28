Η Κύπρος, ένας από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς των Βρετανών, βρέθηκε στο στόχαστρο βρετανικού δημοσιεύματος που την παρουσιάζει ως «πύλη ναρκωτικών της Ευρώπης».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, διεθνή καρτέλ και μαφίες αξιοποιούν τη στρατηγική θέση του νησιού για να διοχετεύουν κοκαΐνη, κάνναβη και συνθετικές ουσίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και ευφάνταστες μεθόδους όπως «υποβρύχια-φάλαινες» και… περιστέρια-ταχυδρόμους.

Όπως αναφέρεται, η Κύπρος αποτελεί εδώ και χρόνια καταφύγιο για Βρετανούς παραθεριστές κάθε ηλικίας.

Όμως, την ώρα που ανυποψίαστοι τουρίστες απολαμβάνουν ξαπλώστρες και κοκτέιλ, ένας σκοτεινός υπόκοσμος εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματικών οργανώσεων δρα ανενόχλητος, μεταφέροντας εκατομμύρια λίρες σε ναρκωτικά προς τα θέρετρα.

Μόλις τέσσερις ώρες από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος μετατρέπεται ταχύτατα σε βασικό κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας διακίνησης ναρκωτικών, χάρη στη γεωγραφική της θέση ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται να αξιοποιούν τη «χρυσή» αυτή διαδρομή, ελπίζοντας να πλημμυρίσουν τα θέρετρα με τεράστιες ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, MDMA και αμφεταμινών, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ήδη, το 2025 η Κύπρος έχει καταγράψει απότομη αύξηση στις κατασχέσεις ναρκωτικών, με τις ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Cyprus Mail.

Ο διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, προειδοποίησε για τον κίνδυνο εισροής του «καυσίμου των τζιχαντιστών» Captagon από Συρία και Λίβανο, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι αποστολές ηρωίνης από το Αφγανιστάν.

Ωστόσο, η «μεγάλη λεία» για τις συμμορίες είναι η κοκαΐνη.

Οι αποστολές φτάνουν συχνά κρυμμένες σε αεροπορικά φορτία από τη Λατινική Αμερική ή μέσω κόμβων σε Βέλγιο και Ολλανδία, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να καταγράφεται στα βρετανικά αγαπημένα θέρετρα, όπως η Αγία Νάπα και το Παραλίμνι.

Οι αρχές λένε ότι καλά οργανωμένα κυκλώματα κυριαρχούν στην αγορά, συνεργαζόμενες όμως στενά με ξένες μαφίες, ενώ καταφεύγουν σε όλο και πιο ευφάνταστους τρόπους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Δεν πρόκειται πλέον για κοκαΐνη κρυμμένη σε πορτ μπαγκάζ ή διπλούς πάτους, αλλά για μίνι υποβρύχια-φάλαινες – παράξενα σκάφη σχεδιασμένα να μοιάζουν με θαλάσσια ζώα – που μεταφέρουν φορτία από την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, με την Κύπρο να αποτελεί κομβικό σημείο αναχώρησης.

Τα «υποβρύχια-φάλαινες» μεταφέρονται σε φορτηγά πλοία και απελευθερώνονται σε διεθνή ύδατα, όπου μικρότερα σκάφη παραλαμβάνουν το θανάσιμο φορτίο. Καθένα μπορεί να κουβαλήσει τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης ή φαιντανύλης.

Σύμφωνα με ανώτερη αστυνομική πηγή, «τα καρτέλ, η ιταλική μαφία και ακόμη και συμμορίες μηχανόβιων σκέφτονται πλέον έξω από τα συνηθισμένα».

Ακόμη και περιστέρια χρησιμοποιούνται πλέον ως «ταχυδρόμοι ναρκωτικών», με δεμένα πακέτα στα πόδια τους, προορισμένα για την Κύπρο. Ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μάλιστα παρουσίασε φωτογραφίες που δείχνουν τα πουλιά να μεταφέρουν μικρά δεματάκια στα πόδια, έτοιμα να τα παραδώσουν σε εμπόρους.

Ο ίδιος τόνισε ότι η μέθοδος δεν είναι νέα, ωστόσο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. «Γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δράση αυτή», δήλωσε, «όμως δεν έχει γίνει τίποτα».

Αναλυτής παγκόσμιας διακίνησης ναρκωτικών εξήγησε: «Οι έμποροι γίνονται όλο και πιο δημιουργικοί. Έχουμε δει ναρκωτικά κρυμμένα σε τροπικά φρούτα – κυρίως μπανάνες. Επειδή είναι ευπαθή προϊόντα και πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα, συχνά περνούν χωρίς ελέγχους».

Η τακτική αυτή ονομάζεται «hide and side» – απόκρυψη δεμάτων στα πλαϊνά ή ακόμη και στα κάτω μέρη των πλοίων.

Για δεκαετίες, η Κύπρος είχε τη φήμη «ναρκο-φιλικού» νησιού.

Αναλυτές είπαν: «Η Κύπρος ήταν πάντα στρατηγικά τοποθετημένη στους εμπορικούς διαδρόμους. Ιστορικά, είχε υψηλή διέλευση ηρωίνης από την Ανατολή. Η ανατολική Μεσόγειος βλέπει πλέον έντονη αύξηση διασυνοριακών ροών ναρκωτικών, με την Κύπρο στο επίκεντρο».

Σκοτεινή πλευρά της «πρωτεύουσας του πάρτι»

Η Κύπρος παραμένει αγαπημένος προορισμός των Βρετανών, με 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2023. Η Πάφος, η Λάρνακα, η Λευκωσία και η ελεύθεροι Αμμόχωστος προσελκύουν χιλιάδες, με την Αγία Νάπα να χαρακτηρίζεται «πρωτεύουσα του πάρτι».

Οι εγκληματικές ομάδες στηρίζονται συχνά σε «νόμιμους» επιχειρηματίες, που είτε συμμετέχουν είτε κλείνουν τα μάτια έναντι δωροδοκίας.

Απλοί πολίτες με οικονομικά προβλήματα επίσης στρατολογούνται ως ενδιάμεσοι.

Ωστόσο, τα ναρκωτικά στους τουρίστες συχνά οδηγούν σε τραγωδίες.

Το 2022, ο 25χρονος Βρετανός Manraj Singh Sidhu καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για θανατηφόρο τροχαίο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά, όταν χτύπησε και σκότωσε Σουηδέζα τουρίστρια στην Αγία Νάπα.

Όπως ανέφερε κάτοικος: «Η Κύπρος είναι γνωστή για τις παραλίες και τη διασκέδαση, αλλά πλέον γίνεται γνωστή για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και την απερίσκεπτη συμπεριφορά».

«Κλείνουν τα μάτια»

Μέσα στο χάος, ο δήμαρχος Πάφου κατηγορεί τις αρχές ότι κλείνουν τα μάτια, όχι μόνο στο καταστροφικό εμπόριο ναρκωτικών του νησιού, αλλά και στα κυκλώματα ξεπλύματος χρήματος.

Ισχυρίζεται ότι κέντρα διανομής ναρκωτικών αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μεξικανικά και λατινοαμερικάνικα καρτέλ διοχετεύουν τα κέρδη τους από την κοκαΐνη μέσω κυπριακών εταιρειών συναλλάγματος.

Ο δήμαρχος υπονόησε κρυπτικά ότι υπάρχουν έξι «αρχηγοί» του νησιού, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η αστυνομία ξέρει ποιοι είναι οι αρχηγοί», δήλωσε.

«Δεν γίνεται αρκετό για να λυθεί το πρόβλημα. Η οικονομία μας θα υποστεί σοβαρό πλήγμα αν αυτοί οι κακοποιοί δεν αντιμετωπιστούν και εξουδετερωθούν.

Είναι καθήκον της αστυνομίας και της κυβέρνησης να προστατεύουν την κοινωνία.

Ωστόσο, οι έξι αυτοί αρχηγοί συνεχίζουν να λειτουργούν και να νομιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κερδών από παράνομες δραστηριότητες κάθε μήνα μέσω της κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Η αστυνομία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες ευθέως. Πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες από τον υπόκοσμο, γιατί στο τέλος της ημέρας, ο υπόκοσμος είναι αυτός που τους χρησιμοποιεί».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης των εγκληματικών ομάδων του νησιού, ο δήμαρχος λέει ότι έχει δεχθεί απειλές, αναγκάζοντας την αστυνομία να ενισχύσει την ασφάλειά του.

Ο Φαίδων πρόσθεσε ότι τόσο τοπικοί όσο και διεθνείς εγκληματίες εκμεταλλεύονται ευάλωτα σημεία, όπως τα λιμάνια, το ταχυδρομείο και τη ζώνη του ΟΗΕ.

Η Ζώνη του ΟΗΕ, γνωστή και ως Πράσινη Γραμμή, είναι μια αποστρατικοποιημένη περιοχή που εποπτεύεται από τον ΟΗΕ από το 1964 και διαχωρίζει το νησί μεταξύ του νότιου ελληνικού και του βόρειου τουρκοκυπριακού τμήματος.

Ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι το εμπόριο δεν είναι μόνο διερχόμενο, αλλά παράγει «δεκάδες εκατομμύρια» σε τοπικό τζίρο.

«Η Κύπρος λειτουργεί ως κόμβος για ναρκωτικά που διακινούνται από τη Μέση Ανατολή.

Διακινούνται μέσω της Κύπρου, από το λιμάνι της Λεμεσού, από το Λίβανο και χώρες παραγωγής όπως το Πακιστάν και η Ινδία, και καταλήγουν στην Ολλανδία».

Στο νησί, ένας 23χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας τον Σεπτέμβριο του 2024, σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που ήδη έχει οδηγήσει τέσσερις άλλους στο δικαστήριο.

Ο Ιταλός, που είχε φτάσει από την Μπανγκόκ, βρέθηκε να έχει 45 συσκευασίες κάνναβης βάρους 26 κιλών, σφραγισμένες με αέρα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το δίκτυο διακινούσε κάνναβη, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη σε μεγάλες ποσότητες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 6,3 κιλά κάνναβης, σχεδόν ένα κιλό ρητίνης, 713 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 93 γραμμάρια κοκαΐνης και εκατοντάδες χειροποίητα τσιγάρα.

Όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε ένα διαμέρισμα, ανακάλυψαν κρυμμένο απόθεμα αξίας μικρής περιουσίας.

Από τότε, ύποπτοι μόλις 20 ετών έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο για κατηγορίες διακίνησης, με την αστυνομία να προειδοποιεί ότι το δίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται.

Ο υπόκοσμος των ναρκωτικών αποκάλυψε επίσης απίθανα ονόματα σε απίθανες θέσεις.

Αρχεία δείχνουν ότι ο Mark Chikarovski, γιος πρώην ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, συνδεόταν με τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο μέσω σκοτεινής υπεράκτιας εταιρείας.

Ο Chikarovski, γνωστός online ως «AusCokeKing», πωλούσε κοκαΐνη, MDMA και μεθαμφεταμίνη στο dark web, διαφημίζοντας «premium ευρωπαϊκές εισαγωγές» και προσφέροντας ακόμη και «εκπτώσεις της άνοιξης» για να προσελκύσει αγοραστές.

Τελικά συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στο Bondi Junction, βάζοντας ναρκωτικά σε φάκελο της Australia Post με γάντια λάτεξ.

Η αστυνομία κατάσχεσε δύο Porsche SUV, 20.000 δολάρια σε μετρητά και σχεδόν 270.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα, αποκαλύπτοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής χρηματοδοτούμενο από τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, αυτό που σόκαρε περισσότερο τους ερευνητές ήταν το μονοπάτι των χρημάτων.

Ο Chikarovski συνδέθηκε με εταιρεία-κέλυφος που δραστηριοποιούνταν στα ΗΑΕ και τις Σεϋχέλλες, αλλά και με τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο.

Άλλη υπόθεση αποκάλυψε έναν πρώην επαγγελματία πυγμάχο που οργάνωσε πολυεκατομμυριούχο σχέδιο κοκαΐνης και εκδόθηκε από την Κύπρο στη φυλακή.

Ο Βρετανός Robert Ismay, 37, ήταν ο εγκέφαλος μιας συνωμοσίας που διακίνησε πάνω από 20 κιλά ναρκωτικών κατηγορίας Α στη βορειοανατολική Αγγλία μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2020.

Συνελήφθη προσπαθώντας να διαφύγει μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας τον Δεκέμβριο και επαναπατρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη βοήθεια της National Crime Agency.

Στο Newcastle Crown Court, ο Ismay καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και 4 μήνες, ενώ οι συνεργάτες του Shaun Holywell, 33, και Thomas Blythe, 31, καταδικάστηκαν σε 11 χρόνια και 8 μήνες και 5 χρόνια και 7 μήνες αντίστοιχα.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο Holywell βοηθούσε στη φύλαξη και αγορά κοκαΐνης, καθώς και στη διαχείριση των παράνομων χρημάτων, ενώ ο Blythe συνελήφθη με πάνω από δύο κιλά ναρκωτικών στο σπίτι του τον Μάρτιο του 2021.

Οι τουρίστες έχουν λάβει πολλαπλές προειδοποιήσεις από τη βρετανική κυβέρνηση για την αυξανόμενη κουλτούρα ναρκωτικών στο νησί.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Αν σας πιάσουν με οποιοδήποτε ναρκωτικό, θα αντιμετωπίσετε είτε ποινή φυλάκισης είτε βαρύ πρόστιμο. Οι νόμοι για την κατοχή παράνομων ναρκωτικών είναι αυστηρότεροι από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ενώ οι Βρετανοί μπορεί να πιστεύουν ότι η χρήση ναρκωτικών στην Αγία Νάπα είναι «αθώο παιχνίδι», στην Κύπρο οι ποινές είναι αυστηρές.

Η χρήση ελεγχόμενων ουσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα, με ποινή έως και ισόβιας φυλάκισης.

Ο Φαίδων Φαίδωνος καταλήγει προειδοποιώντας ότι, αν η Κύπρος δεν δράσει, το νησί κινδυνεύει να μείνει γνωστό λιγότερο για τις παραλίες και τη νυχτερινή ζωή του και περισσότερο ως το νέο ασφαλές καταφύγιο των καρτέλ στην Ευρώπη.