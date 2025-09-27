Ομάδα πολιτών προχώρησε το Σάββατο σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, εκφράζοντας συμπαράσταση στους διαχειριστές καφεστιατορίου στο Riccos Beach μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διαχειριστών του χώρου, που εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιούνται στο σημείο, λέγοντας ότι η απόφαση ουσιαστικά οδηγεί στην απομάκρυνση της οικογένειας από το χώρο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολίτες, μέλη του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Γεροσκήπου και Πάφου. Σε σχετική ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Αναπήρων Πολέμου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπερασπίζεται όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας είχε εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα, λέγοντας πως προσφορές για τον χώρο υποβλήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Προσθέτει ότι ο Δήμος δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκμισθώσει τον χώρο απευθείας, χωρίς ανοικτό διαγωνισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ