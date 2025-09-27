Την ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, σχετικά με τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που ανευρέθηκε και κατασχέθηκε από την Αστυνομία στη Λεμεσό.

«Εκφράζω ξανά την ικανοποίησή μου για το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία και τονίζω ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εναντίον των εμπόρων του θανάτου», αναφέρει ο κ. Χαρτσιώτης σε ανάρτησή του στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα σε σχέση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, αλλά και κοκαΐνης, που ξεπερνά στο σύνολο τα 100 κιλά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, καθώς τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο.

