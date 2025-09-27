Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του δήμου Λεμεσού που διοργανώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος, το πρόγραμμα 46 δράσεων, αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό δράσεων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Λεμεσός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ικανότητας και κοινωνικής ομάδας συμμετείχαν σε ποδηλασίες, δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δράσεις κυκλικής οικονομίας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος, προστίθεται. «Μαθητές και μαθήτριες έμαθαν να μετακινούνται βιώσιμα, οικογένειες ανακάλυψαν ξανά την πόλη τους μέσα από παιχνίδι και περπάτημα, ενώ επαγγελματίες και φορείς πρόσφεραν γνώσεις και ενέργεια για να χτίσουμε μια πιο ανθρώπινη, συμμετοχική και βιώσιμη πόλη» αναφέρεται.

Ως κορύφωση της διοργάνωσης χαρακτηρίζεται η Car-Free Day – LAOU LAOU Open Streets, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, όταν η οδός Αγκύρας μετατράπηκε σε έναν ζωντανό, ανοιχτό χώρο για όλους. Η ημέρα διοργανώθηκε από τον Δήμο Λεμεσού, σε συνεργασία με τις οργανώσεις OPU και Φίλοι της Γης. Χωρίς αυτοκίνητα και καυσαέρια, οι δρόμοι γέμισαν με παιχνίδια όπως μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ποδήλατα, πατίνια, δημιουργικά εργαστήρια, μουσική, χορό, υπαίθριες κατασκευές και καλλιτεχνικές δράσεις, αναφέρεται.

Από τις πρωινές ποδηλασίες και τις βόλτες με λεωφορεία, μέχρι τη βραδινή διασκέδαση με DJs και stand-up comedy, η περιοχή γύρω από το Κάστρο και την οδό Αγκύρας εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή της κοινότητας και της βιώσιμης κινητικότητας, συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η μαζική προσέλευση του κόσμου, αλλά και η ικανοποίηση των ιδιοκτήτων των γειτονικών επιχειρήσεων, απέδειξαν έμπρακτα πώς μπορεί να είναι μια πόλη όταν οι δρόμοι ανήκουν στους ανθρώπους της» προστίθεται.

«Με τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων, στείλαμε το μήνυμα ότι η Λεμεσός μπορεί να γίνει πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη και πιο βιώσιμη, δίνοντας χώρο στη συνεργασία και στην ενεργή, συλλογική κινητικότητα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026, με ακόμη περισσότερη δημιουργικότητα και συμμετοχή» καταλήγει η ανακοίνωση.

