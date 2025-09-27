Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά η Δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας με τίτλο «United by Pride», η οποία απευθύνεται στα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πορεία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης:

Από την Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Από το πάρκο «Kugulu», το οποίο βρίσκεται στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας.

Οι δύο πορείες θα καταλήξουν στο Σπίτι της Συνεργασίας (Λήδρα Πάλας), όπου θα ακολουθήσει εκδήλωση με μουσική μέχρι τις 23:00.

Η διαδρομή της πορείας από την Πλατεία Ελευθερίας θα έχει ως εξής: Πλατεία Ελευθερίας, Λεωφόρος Ευαγόρου, Οδός Διαγόρου, Πλατεία Lloyd George, Λεωφόρος Νέχρου, Οδός Χαράλαμπου Μούσκου, Οδός Μάρκου Δράκου, με σημείο τερματισμού το Σπίτι της Συνεργασίας.

