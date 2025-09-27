Υποστατικό στην Καλαβασό που χρησιμοποιείτο ως χώρος διαμονής εργατών σε χωράφι υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά την Παρασκευή, ανάφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής, σημειώνοντας πως την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο εντός.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο κ. Κεττής αναφέρει πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 08:11 χθες το πρωί με δύο πυροσβεστικά οχήματα απο τον πυροσβεστικό σταθμό Βασιλικού για την πυρκαγιά στο προκατασκευασμένο υποστατικό, το οποίο ήταν εγκατεστημένο σε χωράφι παρά τη κοινότητα Καλαβασού.

Σημειώνεται πως το υποστατικό που ήταν κατασκευασμένο από τσίγκους πολυουρομεθάνης και ήταν χώρος διαμονής εργατών. Από την πυρκαγιά «το υποστατικό με την επίπλωση και εξοπλισμό του υπέστη εκτεταμένες ζημιές» αναφέρει.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνεχίζει, έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 35 περιστατικά, 22 πυρκαγιές και 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.