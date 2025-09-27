Ο Χριστόφορος Θεοφάνους, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου Έλληνα κολυμβητή υπερμαραθωνίων αποστάσεων, δίνει σήμερα ένα ακόμη μάθημα ζωής και δύναμης ψυχής. Γεννημένος πρόωρα, ο Χριστόφορος έχει μετατρέψει την προσωπική του ιστορία σε πηγή έμπνευσης, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Στις 8 το πρωί, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, βούτηξε στην πισίνα με στόχο να κολυμπήσει αδιάκοπα επί δέκα ώρες, καλύπτοντας 28 χιλιόμετρα.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης στάθηκε αρωγός στην πρωτοβουλία του νεαρού πρωταθλητή, συμμετέχοντας στις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο κολυμβητήριο.

Η ΚΟΕΚ συνεχάρη τον Χριστόφορο Θεοφάνους και τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» για την πρωτοβουλία τους, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες δράσεις όχι μόνο τιμούν τον αθλητισμό αλλά και ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη.

Από τη θερμοκοιτίδα... στο βάθρο της επιτυχίας!

Πιστός με το ραντεβού του ο ο 20χρονος Χριστόφορος Θεοφάνους, ο νεαρότερος Έλληνας κολυμβητής υπερμαραθωνίων αποστάσεων που γεννήθηκε πρόωρα και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από τα όλα πρόωρα μωρά και τις οικογένειες τους. Σήμερα στις 8.00 το πρωί άρχισε στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκωσίας την προσπάθεια του να κολυμπήσει 10 ώρες χωρίς διακοπή, 28 χιλιόμετρα.

Μία προσπάθεια αφιερωμένη σε όλα τα μωρά θαύματα της Κύπρου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης υποστηρίζει την προσπάθεια του Χριστόφορου συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις.

Στις 6.00 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκωσίας Ημερίδα για νεαρούς κολυμβητές, στέλλοντας το μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Η ΚΟΕΚ συγχαίρει τον Χριστόφορο και τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα για την πρωτοβουλία τους.