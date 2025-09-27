Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στις Πάνω Πλάτρες, η οποία εκδηλώθηκε σε δύο εστίες ψες βραδύ στις 20:25 και αφού έκαψε 300 τετραγωνικά μέτρα με χαμηλή άγρια βλάστηση και διάσπαρτα πεύκα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών, με 1 πυροσβεστικό όχημα και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συμμετείχε και ένα μικρό κοινοτικό πυροσβεστικό όχημα της κοινότητας Πάνω Πλατρών.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.