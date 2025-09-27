Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί στον κύριο δρόμο Περιστερώνας – Τρόόδους, με κατεύθυνση το Τρόοδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να κτυπήσει στο κιγκλίδωμα και να αναποδογυριστεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο καταγράφηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείτε φωτογραφίες από το West Nicosia News