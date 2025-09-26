Δεύτερες σκέψεις φαίνεται πως έκαναν μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, σε σχέση με την απόφαση να συνεχίσουν την επ’ αόριστον απεργία και ν’ απορρίψουν την πρόταση που κατατέθηκε ενώπιον τους, μετά την πρωινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Σάββατο συγκαλείται νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος.

Σύμφωνα με τον κ.Άκαρο, μετά το πέρας της ψηφοφορίας έγινε συζήτηση με μέλη του Συνδέσμου, όπου εξετάστηκαν οι ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις από τη συνέχιση της απεργίας και «φαίνεται ότι αρκετά μέλη μας έχουν αλλάξει άποψη».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, εντός της ημέρας θα ενημερωθούν όλα τα μέλη για σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Τελωνείου Λεμεσού (λιμάνι).

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του Συνδέσμου μετέφερε στην απογευματινή Γενική Συνέλευση, μια μεσοπρόθεσμη λύση για αλλαγή του τρόπου εκτελωνισμού, μέχρι την υιοθέτηση των αλλαγών που ζητούν στο νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS), που προγραμματίζεται να λειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ