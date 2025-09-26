Στα χνάρια μιας σπουδαίας αρχαιολογικής ανακάλυψης βρίσκεται το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, νεκρόπολη της Μέσης Εποχής του Χαλκού, ηλικίας τεσσάρων χιλιάδων χρόνων, ανακαλύφθηκε στην Επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από λίγους μήνες, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή πάρκου.

Το έργο σταμάτησε αμέσως και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την πλήρη εποπτεία της περιοχής, που πλέον φυλάσσεται αυστηρά.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα, ήδη έχουν εντοπιστεί δεκάδες τάφοι, ανθρώπινοι σκελετοί, αλλά και πλούσια ταφικά δώρα από αγγεία και κοσμήματα, μέχρι αντικείμενα καθημερινής χρήσης της εποχής.

Διαβάστε επίσης: Σοβαρά 25χρονη μετά το τροχαίο - Κατέβηκε από το όχημα και την χτύπησε άλλο

Η αποκάλυψη της νεκρόπολης ενδέχεται να φέρει στο φως νέα ευρήματα στον ευρύτερο αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής, ενώ τα έως τώρα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, αξιοσημείωτο για την εποχή.

Το ακριβές σημείο των ευρημάτων παραμένει μυστικό, με τους αρχαιολόγους να τηρούν σιγή ιχθύος υπό τον φόβο σύλησης αλλά και της αδίστακτης δράσης αρχαιοκαπήλων.

Η πλήρης εικόνα του τι ακριβώς κρύβεται κάτω από τα πόδια μας, αναμένεται να αποκαλυφθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραμένει επιφυλακτικό, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των ερευνών.