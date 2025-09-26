Η πρόσφατη τοποθέτηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα Ηνωμένα Έθνη έφερε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα του Κασμίρ, προκαλώντας διπλωματικές αντιδράσεις στην Ινδία.

Το Νέο Δελχί, ωστόσο, φαίνεται να απαντά με έναν «έμμεσο τρόπο», φέρνοντας στο τραπέζι το Κυπριακό, μέσα από επίσημες δηλώσεις και επαφές υψηλού επιπέδου.

Ο Ερντογάν αξιοποίησε το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να υπενθυμίσει τη θέση της Άγκυρας σχετικά με το Κασμίρ, μια μακροχρόνια διένεξη ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.

Η στάση της Τουρκίας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς παραδοσιακά στηρίζει το Ισλαμαμπάντ στο ζήτημα. Ωστόσο, κάθε δημόσια τοποθέτηση σε διεθνές φόρουμ θεωρείται παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για την Ινδία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν η Ινδία θα φέρει στο τραπέζι το Κυπριακό, ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, απάντησε ότι είχε πρόσφατη συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του. Τόνισε μάλιστα πως η Ινδία στηρίζει μια «διαρκή λύση στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».