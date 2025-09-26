Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Τετάρτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στα γραφεία της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η συνεργασία αυτή «στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων/δράσεων, τεχνική κατάρτιση, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή κοινών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, μέσα από τα οποία τα μέλη και των δύο φορέων θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος σε θέματα φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τόσο εντός όσο και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται ότι οι δύο Υπηρεσίες δεσμεύονται να συνεχίσουν την εποικοδομητική συνεργασία τους, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προετοιμασίας με κοινό σκοπό και στόχο τη διάσωση και διατήρηση της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας μας, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην κοινή φιλοσοφία της προληπτικής δράσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ