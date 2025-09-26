Ο ιστορικότερος αγώνας δρόμου της Κύπρου επιστρέφει δυναμικά για 40η χρονιά, φέτος πιο επετειακός και ξεχωριστός από ποτέ.

Ο Γύρος Ξυλοτύμβου #KimonRun θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., καλώντας δρομείς κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν σε μια μοναδική αθλητική και κοινωνική εμπειρία. Οι διαδρομές περιλαμβάνουν αποστάσεις 10 χλμ., 5 χλμ., 1,5 χλμ. καθώς και αγώνες για παιδιά, προσφέροντας επιλογές για όλους – από έμπειρους δρομείς μέχρι οικογένειες που θέλουν να απολαύσουν τη χαρά της συμμετοχής. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σωματείο Στήριξης Αυτισμού Αμμοχώστου, ενισχύοντας το έργο του Smile Project Αμμοχώστου.

Με τη συμμετοχή τους, οι δρομείς δεν προσφέρουν μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην κοινωνία.

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι ανοιχτή έως τις 8 Οκτωβρίου 2025 μέσω της πλατφόρμας: getyourtickets.eu/event/kimon2025

Ένα αθλητικό γεγονός με ιστορία. Από το 1985, ο Γύρος Ξυλοτύμπου αποτελεί θεσμό για την κυπριακή αθλητική κοινότητα. Η φετινή 40η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος συμμετεχόντων και θεατών, με το μήνυμα «Τρέχουμε στο φάσμα της αγάπης» να δίνει ιδιαίτερο νόημα στον αγώνα.