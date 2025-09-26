Για την επιδότηση διδάκτρων σε παιδιά άνω των 4 ετών μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Χρήστος Διομήδους.

Αρχικά ανέφερε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά σχέδια. «Το ένα σχέδιο λειτουργεί για τρίτη χρονιά και αφορά τα παιδιά κάτω των 4 ετών. Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει εδώ και δύο εβδομάδες».

Συμπλήρωσε ότι το σχέδιο αυτό καλύπτει μέχρι και το 80% του κόστους διδάκτρων και σίτισης των παιδιών.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο που αφορά τις ηλικίες από 4 ετών μέχρι την έναρξη της δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης, καλύπτει ένα σταθερό ποσό: 200 ευρώ για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και 130 ευρώ για τα κοινοτικά νηπιαγωγεία. «Καλούμε όλους τους γονείς που έχουν παιδιά από τις 31 Αυγούστου 2025 και μετά να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους, ώστε να προλάβουν να λάβουν αναδρομικά και για τον Σεπτέμβριο».

Τόνισε ότι αναμένουν περίπου 1.600 παιδιά να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο σχέδιο.