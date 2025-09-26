Γυναίκα κατήγγειλε χθες το απόγευμα την κλοπή του αυτοκινήτου της, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην Αραδίππου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στον χώρο εντοπισμού του οχήματος, όπου ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, ενώ η συνοδηγός, 23χρονη Ε/Κ, συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή της διαρρηκτικά εργαλεία, μαχαίρι και μικρή ποσότητα ναρκωτικών (0,2γρ. κάνναβης).

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Τις εξετάσεις συνεχίζουν ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου και η ΥΚΑΝ.

