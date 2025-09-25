Η Δένεια κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον ως η πρώτη κοινότητα που εντάσσεται στο δίκτυο ύδρευσης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, μετά την ίδρυση του ανοίγοντας το δρόμο και για άλλες κοινότητες της Επαρχίας.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος του Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, συνοδευόμενος από τη Διευθυντική Ομάδα και την Εκτελεστική Μηχανικό Παναγιώτα Χατζηιωνα, πραγματοποίησε παγκοινοτική συγκέντρωση στη Δένεια, ενημερώνοντας τους κατοίκους για τα οφέλη και τις προοπτικές που δημιουργεί η συνεργασία με τον Οργανισμό.

Κατά τη συγκέντρωση, επεξηγήθηκε η θέση του Οργανισμού, ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα και να απολαμβάνουμε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες όπου και αν κατοικούμε. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε καθαρό, ποιοτικό νερό είναι μια από αυτές.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛευκωσίας επεσήμανε ότι το νερό δεν είναι προνόμιο, είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και θεμέλιο μιας αξιοπρεπούς ζωής, προσθέτοντας ότι η ένταξη της Δένειας στο δίκτυο ύδρευσης του ΕΟΑ Λευκωσίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ύδρευσης για τη Δένεια και στέλνει το μήνυμα ότι καμία κοινότητα δεν πρέπει να μένει πίσω.

Κάθε κοινότητα, όσο ακριτική κι αν είναι, αξίζει σύγχρονες υποδομές, ασφάλεια και ποιότητα στην καθημερινότητα — για μια ποιοτικότερη ζωή και για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν και να προοδεύουν στον τόπο τους, είπε στη συνέχεια.