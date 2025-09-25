Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών και Λειτουργoί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία έγινε σε υπό ανέγερση κτήριο στη Λευκωσία, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δώδεκα πρόσωπα τα οποία εργάζονταν παράνομα σε τέσσερις διαφορετικούς εργοδότες. Ο ένας εκ των συλληφθέντων διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Επίσης, από ελέγχους τους οποίους διενήργησαν οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων προέκυψαν παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία και μη εφαρμογή της Νομοθεσίας του Ταμείου Προνοίας, για τις οποίες εξέδωσαν ειδοποιήσεις επιβολής προστίμου, ύψους περίπου 60.000 ευρώ.

