Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών στη Μηχανική, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Επιτροπή “Γυναίκες στην Αρχιτεκτονική” διοργάνωσε δημόσια διάλεξη με προσκεκλημένη την αρχιτέκτονα Hana Kassem, Principal του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Kohn Pedersen Fox Associates (KPF).

Η διάλεξη, με τίτλο “Belonging: Mind and Matter in Architecture”, πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας, στο πλαίσιο μιας μοναδικής εκδήλωσης αφιερωμένης στη σκέψη και την πράξη στην αρχιτεκτονική. Η εκδήλωση προσέφερε στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο και τη φιλοσοφία μιας αρχιτέκτονα που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον δομημένο χώρο.

Μέσα από μια σειρά εμβληματικών έργων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Γαλλία, Κίνα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Hana Kassem ανέδειξε τον ρόλο της αρχιτεκτονικής ως καταλύτη για την ένταξη (belonging), την ανθρώπινη σύνδεση και την περιβαλλοντική ευημερία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Αντωνία Θεοδοσίου. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι φορέων, δημοτικών αρχών και επαγγελματικών οργανώσεων. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κα Μύρια Κωνσταντινίδου, η οποία παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της Επιτροπής “Γυναίκες στην Αρχιτεκτονική”.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών στον αρχιτεκτονικό και τεχνικό τομέα, συμβάλλοντας ενεργά στη διεύρυνση του διαλόγου για έναν πιο συμπεριληπτικό και βιώσιμο δομημένο κόσμο.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Επιτροπής “Γυναίκες στην Αρχιτεκτονική”, Πολίνα Αντωνιάδου Κόκκινου, Έλενα Σοφιανού, Κάριν Γεωργιάδου, Άννα Παπαδοπούλου και Μύρια Κωνσταντινίδου, για την πολύτιμη προσφορά τους. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης και την προώθηση των στόχων της Επιτροπής.