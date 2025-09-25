Η θέση μας, όπως κατατέθη με σχετικό νομικό υπόμνημα προς τις ανακριτικές αρχές, ήταν και παραμένει ότι δεν είχε διαπραχθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Ο κ. Αιμιλιανίδης κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την σημερινή απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε σχέση με δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του, που αφορούσαν την απόφαση για την παύση του.

"Η θέση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η δική μου όπως κατατέθη με σχετικό νομικό υπόμνημα προς τις ανακριτικές αρχές ήταν και παραμένει ότι δεν είχε διαπραχθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ότι δεν ετίθετο πρώτα από όλα ζήτημα δικαστηρίου καθότι το Συμβούλιο δεν ενεργεί ως δικαστήριο ούτε σε δικαστική διαδικασία κάτι το οποίο είχε δηλωθεί και από το ίδιο το Συμβούλιο και υπάρχει και στα πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου που δώσαμε στις ανακριτικές αρχές" σημείωσε ο κ. Αιμιλιανίδης.

Κατά δεύτερο, είπε ο κ. Αιμιλιανίδης, η θέση τους ήταν και παραμένει ότι "δεν είχε δηλωθεί οτιδήποτε από τον κ. Μιχαηλίδη που να μπορούσε να θεωρηθεί εν πάση περιπτώσει στη βάση της νομολογίας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και των κυπριακών δικαστηρίων ως καταφρόνηση δικαστηρίου".

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, αφορμή για τη διερεύνηση της υπόθεσης αποτέλεσαν οι δημόσιες δηλώσεις του κ. Μιχαηλίδη στην εκπομπή «Αιχμές» στις 20.5.2025, με ισχυρισμούς που άπτονταν της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις μετέπειτα δηλώσεις του και την προσπάθεια ανασκευής από τον ίδιο των όσων λέχθηκαν προηγουμένως, καθώς και τον κίνδυνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όξυνσης του δημόσιου κλίματος με μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, αποφασίσαμε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του κ. Μιχαηλίδη", σημειώνει ο Γενικός Εισαγγελέας.

Κάνει παράλληλα λόγο για "δεύτερη ευκαιρία" προς τον κ. Μιχαηλίδη, που συνοδεύεται από "ρητή προειδοποίηση" ότι δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε επανάληψη διατύπωσης "ατεκμηρίωτων και προσβλητικών ισχυρισμών κατά της Δικαιοσύνης".

Εξάλλου, ο κ. Μιχαηλίδης σε ανάρτησή του στο 'Χ' αναφέρει ότι "Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Η υπόθεση για δήθεν «καταφρόνηση δικαστηρίου» έκλεισε. Ήταν αναμενόμενο: ούτε καταφρόνηση υπήρξε, ούτε δικαστήριο".

"Η θέση του δικηγόρου μου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη ήταν και παραμένει πως, το Συμβούλιο που με απέλυσε, δεν είναι δικαστήριο κατά το άρθρο 44(1)(ε) του Ν.14/60. Όσα δήλωσα στους ανακριτές, με τη νομική του καθοδήγηση, παραμένουν η θέση μου" συνεχίζει ο κ. Μιχαηλίδης.

Αναφέρει ακόμα ότι "ο Γενικός Εισαγγελέας, που με πολεμά με μένος από το 2020, νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως «μεγαλόψυχος». Τον κρίνουν οι πολίτες. Ένα είναι βέβαιο: Σε όλη την πορεία μου, υπερασπιζόμουν το δίκαιο και την αλήθεια, ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους, και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι".

