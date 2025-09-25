Στο Μεσημέρι και Κάτι εμφανίστηκε ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου και έδωσε την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες μέρες. Αναμένεται, πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή σκηνικού με πρωτοβρόχια.

Ο κ. Χρυσάνθου ξεκίνησε λέγοντας ότι έπονται ισχυροί άνεμοι «Ναι, για σήμερα παραμένουμε σε ένα πεδίο ανέμων το οποίο θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλληλες περιοχές. Το βλέπουμε ήδη τις προηγούμενες ημέρες. Και σήμερα παροδικά έχουμε στις παράλληλες περιοχές 4 - 5 μποφόρ και στο εσωτερικό. Νότιο, δυτικά παράλια της επαρχίας Λεμεσού, αναμένουμε 5 - 6 μποφόρ».

Συμπλήρωσε ότι σήμερα και αύριο υπάρχει πιθανότητα για κάποιες βροχές στα ορεινά «Οι προσήνεμες περιοχές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες αυτή τη μέρα. Να πούμε ότι για σήμερα υπάρχει μία μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές στις ορεινές περιοχές. Περισσότερες βροχές με μεγαλύτερη ή καλύτερη πιθανότητα θα έλεγα είναι αύριο. Θα έχουμε αναπτύξεις μεσημέρι και μετά. Θα δούμε κάποιες μεμονωμένες βροχές. Πιθανότητα κάποια σύντομη καταιγίδα για αύριο στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε σχέση με σήμερα. 3 με 4 μποφόρ παροδικά στα παράλληλα. 4 μποφόρ αύριο».

Επίσης, είπε ότι «Παράλληλο σκηνικό θα έλεγα και το Σάββατο. Κάποιες αναπτύξεις μεσημέρι θα μας δώσουν κάποιες βροχές στις ορεινές περιοχές. Εξασθενημένο το πεδίο σχετικά σε σχέση με σήμερα και το Σάββατο. Θερμοκρασιακά και σήμερα και αύριο Παρασκευή και Σάββατο θα είμαστε κοντά στους 35 με 36 στο εσωτερικό, 30 δυτικά και βόρεια παράλληλα, 30 με 31 βαθμούς. 33 στα υπόλοιπα παράλληλα,26 βαθμούς γύρω εκεί στα ψηλότερα μας ορεινά».

Επισήμανε ότι αναμένεται αλλαγή σκηνικού και πτώση στη θερμοκρασίας της επόμενες μέρες «Από εκεί και πέρα, από την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό. Θα έχουμε μία πτώση θερμοκρασίας. Θα το βιώσουμε ιδιαίτερα στο εσωτερικό.

Θα έχουμε δύο με τέσσερις βαθμούς πτώσης θερμοκρασίας. Άρα αυτό θα είναι κάτι το οποίο στο αίσθημα θα είναι πολύ σημαντικό. Αναμένουμε την Δευτέρα ξανά κάποιες αναπτύξεις με κάποιες βροχές στις ορεινές περιοχές. Η Θερμοκρασία θα παραμείνει σε θερμοκρασίες εποχής όσο την Κυριακή τόσο και την Δευτέρα. Ενώ διαφαίνεται ότι τα πρωτοβρόχια για φέτος δεν αποκλείεται να τα δούμε αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί. Αναμένεται αυτό το σύστημα το οποίο θα επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «Δεν θα έχουμε τις βροχές που θα πάρει η Ελλάδα. Θα έχουμε όμως κάποια πρωτοβρόχια, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτοβρόχια αφού είναι από οργανωμένο σύστημα. Ενδεχομένως την Τρίτη ή και την Τετάρτη. Αυτό είναι το σκηνικό του καιρού. Το πιο σημαντικό να τονίσουμε ότι από την Κυριακή η πτώση θερμοκρασίας και ενδεχομένως κάποιες βροχές που μπορούν να ονομαστούν πρωτοβρόχια και στα Δυτικά λόγω αυτής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας από την Τρίτη και μετά».