Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Κώστα μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το τερματικό σταθμό στον Βασιλικό. Αφορμή, υπήρξε η ανάκληση της χρηματοδότησης των 67 εκατομμυρίων ευρώ, για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου από τη CINEA της ΕΕ.

Ο κ. Κώστα άρχισε λέγοντας ότι θα επιβαρυνθεί η τσέπη του φορολογούμενου πολίτη «Έχει προστεθεί ένας νέος πονοκέφαλος, ζητούν τα 67 εκατομμύρια από τα 75 που μας έδωσαν, άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέψεις τα 67 που έπιασες, αλλά πρέπει να βρεις τα υπόλοιπα. Από την τσέπη του κόσμου, μάλιστα. Προέκυψαν επίσης πολύ σοβαρά ζητήματα. Διότι το ένα είναι το ζήτημα της απόφασης, της τελεσίδικης φαίνεται, διότι για να είμαστε ειλικρινείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση από τον υπουργό την περασμένη Τρίτη».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Εμείς το μάθαμε από δημοσιογραφικές πηγές και πληροφορίες. Κάθε φορά μας λεγόταν από πλευράς κυβέρνησης ότι γίνονται προσπάθειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γλυτώσουμε. Το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε το θέμα, για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο είναι προσωπική μου άποψη. Μην ξεχνάτε, ότι παράλληλα γίνεται μία έρευνα από τον Μάϊο του 24, οπότε και ξεκίνησε, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν μπορώ να φτάσω σε συμπεράσματα, αλλά με το φτωχό μου το μυαλό μπορώ να πω τούτο. Για να έρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας λέει οριστικά και αμετάκλητα δώστε μας τα πίσω, σημαίνει ότι μπορεί, λέω, να γνωρίζουν πού θα κατέληγε αυτή η έρευνα. Και θέλω να πω ξεκάθαρα το εξής. Το θέμα είναι, ελπίζουμε και μακάρι, αυτή τη φορά να καταλήξει επιτέλους με το περιβόητο μαχαίρι, στο περιβόητο κόκκαλο».

Τόνισε ότι «Σας λέω ότι το καλύτερο σενάριο κυρίως εάν βρεθούν προβλήματα τώρα στα υλικά και κακοτεχνίες, είναι το 2030 να έχουμε τερματικό και έλευση φυσικού αερίου. Γιατί προχθές ο Υπουργός μας είπε ότι υπάρχουν τρεις μελέτες που λένε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου δεν ήταν ούτε πλήρης, ούτε ικανοποιητικός. Και το δεύτερον είναι ότι δεν μπορούν να λάβουν σήμερα κρίσιμες αποφάσεις, γιατί αυτό εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο αν δεν γίνει λεπτομερής αξιολόγηση του παλιού του σχεδιασμού και να συμπληρωθούν τα κενά. Άρα δεν μπορεί να βγει σε προσφορές ξανά τώρα».

Αναφορικά με την μελέτη είπε ότι «Εάν η μελέτη δείξει αυτό που υποψιάζονται ή υπολογίζουν οι Γάλλοι ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις κατασκευές, δηλαδή από τεχνίτες και υλικά τα οποία δεν είναι της ποιότητας που θα πρέπει να ήταν, τότε πάμε σε μια άλλη μελέτη η οποία θα πάρει άλλους 5-6 μήνες για να μας πει πώς θα προχωρήσουν. Σημαίνει ότι θέλουν άλλους 7-8 μήνες να ετοιμάσουν έγγραφα, να ακούσουν προσφορές. Εάν υπάρξει προσφορά και δεν υπάρξουν αναθεωρητικές αρχές για τα προβλήματα εκείνα, έχουμε μετά 1,5 περίπου χρόνο να ολοκληρωθεί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε γύρω στο 28-29».

Ο κ. Κώστα επισήμανε ότι «Υπάρχουν όμως τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν επιπρόσθετα. Πρώτον, το δίχτυο των αγωγών που να φέρνει το φυσικό αέριο στην ΑΗΚ, στο σταθμό του Βασιλικού και στο σταθμό του καινούργιου επενδυτή, ούτε καν έχει σχεδιαστεί και δεν υπάρχει τίποτε μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνει μια άλλη παράλληλη διαδικασία που ποτέ δεν ξεκίνησε και θα δούμε πώς θα πάει κι αυτή, άλλη προσφορά διεθνής που έχει να κάνει με την αγορά την προμήθεια φυσικού αερίου».

Καταληκτικά ο κύριος Κώστα αναρωτήθηκε αν θα πάει κάποιος φυλακή γι’ αυτό τον δρόμο που ακολούθησε το τερματικό: «Και το τρίτο, οι μηχανές της ΑΗΚ, θέλουν περίπου 7-8 μήνες δοκιμών. Άρα πάμε στο 28-29. Εάν αυτά που ανάφερε ο Υπουργός προχθές εμπεριέχονται στις εκθέσεις που δεν το αμφισβητώ, για αυτό έχουμε ζητήσει να μας δοθούν υπό μορφή εμπιστευτικών εγγράφων οι εκθέσεις. Αν λένε τέτοια πράγματα και κυρίως εάν η gap analysis δείξει ότι υπάρχουν κακοτεχνίες και υλικά που δεν έπρεπε να παραγγελθούν και ο αρχικός σχεδιασμός δεν ήταν ικανοποιητικός ρωτώ. Θα πάει κανένας φυλακή γιατί ακούτε αυτοί ή κάποιος. Για αυτά φταίει κάποιος. Δεν τα έκαναν εξωγήινοι».