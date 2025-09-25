Για νέα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης ενημερώνει η ΑΗΚ, προειδοποιώντας τους καταναλωτές για παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις ανεξόφλητων λογαριασμών και καλούν σε πληρωμή μέσω QR Code.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση:

Νέα κρούσματα παραπλανητικών ειδοποιήσεων (μηνυμάτων) στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΑΗΚ ενημερώνει το κοινό για νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) σε ανυποψίαστους καταναλωτές. Τα μηνύματα αυτά ισχυρίζονται ψευδώς ότι εκκρεμεί ανεξόφλητο ποσό στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας προτρέποντας τον παραλήπτη να σαρώσει QR Code και να προχωρήσει σε εξόφληση του λογαριασμού του.

Διευκρινίζεται με έμφαση ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν προέρχονται από την ΑΗΚ και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς αυτά ενδέχεται να ανακατευθύνουν σε παραπλανητικούς ή κακόβουλους ιστότοπους, ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται αρχικά.