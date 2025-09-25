Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κοινή γνώμη, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση, καλώντας τους γονείς να επιλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή τις δομές στις οποίες φοιτούν τα παιδιά τους, δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη των απαραίτητων πιστοποιητικών λειτουργίας και στην τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

Σύμφωνα με τον ΣΙΠΕΚ, η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη κινδύνων, όπως πυρκαγιές ή ηλεκτρολογικά προβλήματα, αλλά και για την αντισεισμική θωράκιση των χώρων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο ύπαρξης πρόχειρα διαμορφωμένων αιθουσών από ακατάλληλα υλικά, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ανθεκτικότητας και ασφάλειας.

Ο Σύνδεσμος τονίζει τη σημασία της εκπόνησης Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Υπογραμμίζεται επίσης ότι τα νηπιαγωγεία πρέπει να διαθέτουν αυστηρά οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας – όπως μηχανισμούς κλειδώματος εξόδων, υψηλά κάγκελα και αυστηρές διαδικασίες παραλαβής των παιδιών από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Αυστηρό Νομοθετικό Πλαίσιο και Συστηματικοί Έλεγχοι

Ο ΣΙΠΕΚ υπενθυμίζει ότι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σταθμών διέπεται από αυστηρό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει επτά διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων, όπως:

Την εκπόνηση μελέτης κινδύνων και προληπτικών μέτρων.

Την καταλληλότητα των κτηριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Την υγειονομική κατάσταση των χώρων προετοιμασίας και διατήρησης τροφίμων.

Την ύπαρξη συστημάτων πυρόσβεσης και την κατάλληλη σήμανση εξόδων.

Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών και έκτακτων αναγκών.

«Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία»

Ο ΣΙΠΕΚ απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους γονείς να διερευνούν σχολαστικά τις δομές προσχολικής εκπαίδευσης που επιλέγουν για τα παιδιά τους, θέτοντας ως πρωταρχικό κριτήριο την ασφάλεια και υγεία. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό στάδιο για τη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και επηρεάζει σημαντικά την πορεία του στη σχολική και μετέπειτα ζωή.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει τέλος ότι το κράτος προσφέρει σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προσχολική φροντίδα.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΙΠΕΚ.