Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων από γονείς για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων Παιδιών ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) ετών και μέχρι το όριο της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (4 ετών και 5 μηνών).

Το Σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2025 και χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα φοίτησης στο ωράριο 07:45 – 13:05, με μέγιστο ποσό τα €130 μηνιαίως για κοινοτικά νηπιαγωγεία και €200 για ιδιωτικά. Δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί έχει εγγραφεί σε νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο. Η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον πάροχο, με ισχύ για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης www.gov.cy ή της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (www.wbas.dmsw.gov.cy). Οι γονείς που θα υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα επωφεληθούν αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου, ενώ για μεταγενέστερες αιτήσεις η επιδότηση θα ξεκινά από τον μήνα υποβολής.

Το Υφυπουργείο καλεί τους γονείς να αξιοποιήσουν το μέτρο, που όπως τονίζεται «διασφαλίζει τα δικαιώματα και το συμφέρον των παιδιών και της οικογένειας».