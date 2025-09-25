Πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη πολυκατοικία στα Λιβάδια της Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 05:25 το πρωί σήμερα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά στον πρώτο όροφο διώροφης πολυκατοικίας στα Λιβάδια της επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά βρισκόταν σε δύο υπνοδωμάτια του διαμερίσματος, τα οποία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή ολόκληρου του διαμερίσματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.