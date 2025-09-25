Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, σε συνεργασία και με μέλη της ΜΜΑΔ, λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ χθες Τετάρτη [24/09], σε περιοχή στην επαρχία Πάφου, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο άντρα ηλικίας 34 ετών, ενώ αυτός κινείτο πεζός προς το σταθμευμένο αυτοκίνητο, που νωρίτερα οδηγούσε και είχε σταθμεύσει στην περιοχή.

Στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, βρισκόταν 18χρονος, ο οποίος κατά την ανακοπή του 34χρονου από τα μέλη της Αστυνομίας, πέταξε από το παράθυρο του οχήματος, στο έδαφος, ένα νάιλον σακουλάκι, που περιείχε κάνναβη μεικτού βάρους 0,5 γραμμαρίου. Την ίδια ώρα ο 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο όταν εξήλθε του αυτοκινήτου, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας. Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο, όπου μεταξύ των θέσεων του οδηγού και του συνοδηγού, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 52 γραμμαρίων.

Στην πόρτα του οδηγού, εντοπίστηκε ένας μεταλλικός σπαστήρας, που περιείχε ίχνη κάνναβης. Στην κατοχή του 34χρονου, εντοπίστηκαν σε τσαντάκι, δύο νάιλον σακουλάκια, με ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης, ένα μεταλλικό σκεύος καπνίσματος με ίχνη κάνναβης, ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο με κάνναβη αναμεμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό, ένας μεταλλικός σπαστήρας, καθώς και χρηματικό ποσό 285 ευρώ.

Στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκαν, ένα νάιλον σακουλάκι με ποσότητα άσπρης σκόνης που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, μεικτού βάρους 15 γραμμαρίων, μια ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό 165 ευρώ. Οι 34χρονος και 18χρονος συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.