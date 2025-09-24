Έργα καθαριότητας θα πραγματοποιούνται κατά το προσεχές διάστημα στους αυτοκινητόδρομους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από την Τρίτη, 30/9/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 3/10/2025, εκτός αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδεμάτων, σβήσιμο συνθημάτων και καθαριότητας, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου και στις δύο κατευθύνσεις, προσθέτοντας πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει διαδοχικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 200 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Αναφέρεται επίσης ότι την Παρασκευή, 26/9/2025, από τις 22:00 το βράδυ μέχρι 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας θα εκτελούνται εργασίες περισυλλογής πλαστικών σακουλιών στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) από τον Κυκλικό Κόμβο του ΓΣΠ μέχρι την έξοδο του Κοτσιάτη, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό και πως κατά την εκτέλεση των εργασιών, η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται με τη μέθοδο κινητού συνεργείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ