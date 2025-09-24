Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της ορεινής Λεμεσού. Όπου και αν κοιτάξεις στάχτες και αποκαΐδια συμπληρώνουν ένα μαύρο απέραντο τοπίο. Δύο μήνες μετά και τα προβλήματα παραμένουν...

Στις πλαγιές της ορεινής Λεμεσού οι ξερολιθιές που για χρόνια συγκρατούσαν το έδαφος έχουν γίνει στάχτη μαζί με την βλάστηση.

Η απώλεια τους συνεπάγεται με αυξανόμενο κίνδυνο της διάβρωσης. Με τις πρώτες δυνατές βροχές η διάβρωση ενισχύεται το χώμα κατεβαίνει στις κοίτες των ποταμών και ο κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις μεγαλώνει.

Και ενώ στη τελευταία συνεδρίαση της Βουλής δόθηκαν διαβεβαιώσεις από τμήματα και υπηρεσίες για έναρξη εργασιών ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα...

Τα αντιπλημμυρικά έργα του Τμήματος Υδάτων δεν ξεκίνησαν. «Ελπίζουμε να προλάβουμε να μην έχουμε κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο ώστε να προλάβουμε», αναφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου «ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός είναι να υλοποιηθεί η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών έργων πριν από την ολοκλήρωση του Οκτώβρη. Έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ότι κάποιοι χώροι που έχουν επιλεγεί ανήκουν σε ιδιώτες ωστόσο αυτό το πρόβλημα έχει τακτοποιηθεί με το Υπ. Εσωτερικών και το κτηματολόγιο.

Η πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Μαλιάς, Μαριλένα Αθηνή δήλωσε ότι «περιμένουμε να δούμε και εμείς την κατάσταση. Ο ποταμός αυτός βγαίνει σε κύριο δρόμο η ανησυχία του να κατέβει οτιδήποτε μέσα στον κεντρικό δρόμο είναι έντονη».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων πως οι οικισμοί των κοινοτήτων δεν διατρέχουν κίνδυνο από πλημμύρες ή από χειμάρρους, ο κοινοτάρχης του Αγ. Αμβροσίου εξέφρασε ανησυχία για τις μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκονται στην κοίτη του ποταμού.

«Εμείς ζητήσαμε για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού διότι κοντά στον ποταμό έχει ορισμένα σπίτια. Τώρα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το τμήμα περιβάλλοντος για να βγούμε σε προσφορές. Όμως είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Κινδυνεύουν άμεσα 2-3 οικίες έχουμε και άλλες οικίες που είναι κάτω από το βουνό και σε κίνδυνο κατολίσθησης κινδυνεύουν».

Την ίδια ώρα αν και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει κονδύλι ύψους €2 εκατομμυρίων προς τα Κοινοτικά Συμπλέγματα Παγκύπρια, με σκοπό την υλοποίηση εργασιών καθαρισμού, οι Κοινοτάρχες δηλώνουν πως είναι δεμένα τα χέρια τους.

Ο Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρης Περικλή ανέφερε ότι «ο κοινοτάρχης δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στις ιδιωτικές περιουσίες. Θα στείλω επιστολή στον διευθυντή του τμήματος υδάτων να μου πει ξεκάθαρα γραπτώς κατά πόσον οι κοινότητες μπορούν να επέμβουν από μόνοι τους σε κοίτες ποταμών να τους καθαρίσουν.

Όσον αφορά στον καθαρισμό των δρόμων, αυτός έγινε από τα Δημόσια Εργα, ωστόσο όπως μας αναφέρθηκε, δεν ήταν όλα τα επικίνδυνα σημεία στην αρμοδιότητά τους. Από τα 60 σημεία τα 16 σημεία βρίσκονται στους δρόμους και στην αρμοδιότητα του τμήματος δημοσίων έργων. Μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει εργασίες και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα 12 από τα 16 σημεία.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπεται βροχόπτωση τις επόμενες μέρες στις επηρεαζόμενες περιοχές.