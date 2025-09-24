Ζητεί πίσω τη χορηγία για το τερματικό στο Βασιλικό η Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας το όργιο παρατυπιών και κακοδιαχείρισης του έργου. Ως αποτέλεσμα, της απώλειας των 67 εκ. ευρώ, ο φορολογούμενος καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, για να καλύψει την αξία του έργου. Πλην όμως, το κόστος από την έλλειψη φυσικού αερίου, είναι πολλαπλάσιο. Η αποτυχία των εκάστοτε κυβερνήσεων, τα τελευταία 20 χρόνια, εκτιμάται ότι επιβάρυνε την οικονομία με περίπου 7 δισεκατομύρια ευρώ.

Ήρθε ο λογαριασμός, για το σκάνδαλο παρατυπιών, κενών και κακοδιαχείρισης, που στοιχειώνουν το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετώντας τα ευρύματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τις προβληματικές διαδικασίες, που ακολούθηθηκαν, από την γέννηση του έργου, ζητεί πίσω τα λεφτά της.

Η τελική απάντηση σύμφωνα με την εφημερίδα «φιλελεύθερος», ήρθε από τον CINEA χθες.

«Τα λεφτά μας πίσω»

«Ο CINEA (θεσμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για χρηματοδοτήσεις έργων) ενημέρωσε ότι απορρίπτει την επιχειρηματολογία της κυπριακής κυβέρνησης εναντίον της αρχικής απόφασης του ευρωπαϊκού οργανισμού, για την επιστροφή 67 εκατ. ευρώ, από τα 101 εκατ. που είχαν εγκριθεί ως χορηγία».

Όπως πληροφορούμαστε τα ευρήματα, του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου, βρίσκονται ήδη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διεξάγει έρευνα για το έργο. Τα επόμενα βήματα τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Υπουργό Ενέργειας.

Εξετάζεται η αντίδραση

«Η νομική υπηρεσία θα διαβουλευθεί με τους νομικούς συμβούλους της, που ασχολούνται με το θέμα και θα αποφασίσουν πως θα αντιδράσουν στην επιστολή, που λήφθηκε». Είπε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου

40 κύματα

Η απόσυρση του Ευρωπαϊκού χρήματος, όχι μόνο επιβεβαίωνει τις παρατυπίες, που καταγράφηκαν αλλά βάζει το πολύπαθο έργο σε νέες περιπέτειες. Η απώλεια των 67 εκ., θα πρέπει να καλυφθεί πλέον από κρατικούς πόρους.

Παρά ταύτα το έργο, όπως πληροφορούμαστε κρίνεται αναγκαίο από την κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται ότι το κόστος στην οικονομία, από την μη υλοποίηση του, αγγίζει το ένα εκατομύριο ευρώ ημερησίως.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το κόστος των ρύπων, τα φουσκωμένα τιμολόγια της ΑΗΚ και τα προβλήματα στην επάρκεια ρεύματος.

Με δεδομένο δε, ότι η προσπάθεια, για την έλευση φυσικού αερίου βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 20 χρόνια, το κόστος αυτό προσεγγίζει, μέχρι σήμερα τα 7 δισεκατομύρια ευρώ.

«Στο μικροσκόπιο κάθε σεντ»

«Ο Γενικός Ελεγκτής έχει δώσει οδηγίες για κοινό έλεγχο (από δύο διευθύνσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας), για να ελεγχθούν τα οικονομικά όλης της προσπάθειας. Δηλαδή μελέτες, σύμβαση και μισθολόγιο της ΔΕΦΑ». Δήλωσε ο εκπρ. Ελεγκτικής υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης.