Στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, η ινδική φρεγάτα INS Trikand κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού, στο πλαίσιο της τρέχουσας ανάπτυξής της στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η παρουσία της φρεγάτας στην Κύπρο εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ Ινδίας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την άφιξή του στη Λεμεσό, ο Κυβερνήτης του πλοίου πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο καθώς και στον Διοικητή του Ναυτικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της φρεγάτας, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που περιλάμβαναν επαγγελματικές επαφές, πολιτιστικές ανταλλαγές, μαθήματα γιόγκα καθώς και εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα επάνω στο πλοίο. Επιπλέον, στις 23 Σεπτεμβρίου το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη φρεγάτα, γνωρίζοντας από κοντά τις δυνατότητές της και την αποστολή της.

Η επίσκεψη της INS Trikand στην Κύπρο αντανακλά τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα Ινδίας και Κύπρου, αλλά και την κοινή βούληση για προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας σε ολόκληρη τη Μεσογειακή περιοχή.