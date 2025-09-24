Τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου που αναμένεται να συγκληθεί προσεχώς, αναμένει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφορικά με τις θέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου επί της θέσπισης του νομικού πλαισίου για ρύθμιση και έλεγχο των λαμπρατζιών.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σχετικής συζήτησης την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, είπε ότι υπήρξε μια ευρύτερη συναίνεση για το ζήτημα μέσα από γραπτές επιστολές που ήρθαν από διάφορους φορείς πλην της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις.

«Από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας καθησυχάσαμε τις επιφυλάξεις και η Εκκλησία της Κύπρου ανέλαβε μέσω της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα συνέλθει, όπως λέχθηκε, σε μια έκτακτη σύνοδο, να επανέλθει με τις θέσεις τις συγκεκριμένες όπως θα εκφραστούν από την Ιερά Σύνοδο, πέραν συγκεκριμένων γραπτών θέσεων που είχαμε από κάποιες μεμονωμένες Μητροπόλεις», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ