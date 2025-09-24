Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA). Οι συνετχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργσίας την Παρασκευή.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σε δηλώσεις του μετά την δίωρη συνάντηση, είπε ότι έχουν λάβει πρόσκληση και ότι θα πάνε στη συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής με τον Υπουργό Εργασίας, «με θετική διάθεση» και ότι «ανάλογα με τις θέσεις ή την προσέγγιση η οποία θα μας αναλυθεί, έχουμε πάρει απόφαση και είμαστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργοποιήσουμε προηγούμενες αποφάσεις για την κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο».

Είπε ακόμη ότι θα δώσουν τη δυνατότητα στη συνάντηση της Παρασκευής να ξεκαθαρίσουν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι προσεγγίσεις της Κυβέρνησης, «να αξιολογήσουμε την δυνατότητα που ενδεχομένως να δίνεται για αποκατάσταση του θεσμού της ΑΤΑ, αλλά από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι δεν θα δεχτούμε οποιεσδήποτε εκπτώσεις, ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που λήφθηκε από τους απεργούς, ήταν ξεκάθαρη και η συλλογική θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σήμερα ότι αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ