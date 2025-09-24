Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, ύψους 30 χιλιάδων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλαν στο ΤΑΕ Λεμεσού δύο άντρες ηλικίας 63 και 66 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αφού τον Φεβρουάριο, 2025 προχώρησαν σε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία τους σε διαδικτυακή σελίδα σχετική με επενδύσεις, επικοινώνησε μαζί τους άγνωστο τους πρόσωπο, το οποίο τους παρουσίασε σχέδια επενδύσεων, τα οποία ισχυρίστηκε πως θα τους απέφεραν μεγάλα κέρδη.

Οι 63χρονος και 66χρονος πείστηκαν από το ύποπτο πρόσωπο και του παραχώρησαν διαδικτυακή πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να αποκτήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους, και να προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 30,050 ευρώ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Οι 63χρονος και 66χρονος αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί και ότι τα χρήματα τους είχαν κλαπεί, όταν στην ιστοσελίδα στην οποία είχαν εγγραφεί παρουσιαζόταν ότι οι δήθεν επενδύσεις τους είχαν αποφέρει κέρδη και ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους, αφού, ωστόσο το ύποπτο πρόσωπο τους ζητούσε να πληρώσουν περισσότερα χρήματα.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Τονίζεται ότι, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.