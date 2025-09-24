Στη σύλληψη και τρίτου υπόπτου για τη διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ο ύποπτος, άντρας ηλικίας 31 ετών, συνελήφθη χθες Τρίτη, από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος, με τις αστυνομικές εξετάσεις να συνεχίζονται. Για την ίδια υπόθεση άλλα δύο ύποπτα πρόσωπα, άντρες ηλικίας 21 και 23 ετών, συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο και την περασμένη Κυριακή αντίστοιχα, επίσης δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Οι 21χρονος και 23χρονος τελούν υπό κράτηση βάσει διαταγμάτων που μετά από αίτημα της Αστυνομίας εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.