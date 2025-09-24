Ο προγραμματισμός για τα αντιπλημμυρικά έργα στην ορεινή Λεμεσό προβλέπει ότι θα υλοποιηθεί η Α' Φάση των αντιπλημμυρικών πριν από το τέλος του Οκτώβρη, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέα Γρηγορίου.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο επίσκεψης στη μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια, με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας της, ο κ. Γρηγορίου δήλωσε ότι «αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί για να προλάβουμε βροχές, με τρόπο ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη πλημμύρα και λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί».

Ερωτηθείς για αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν σε ιδιόκτητα τεμάχια, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε, πως έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στο πεδίο, καθώς κάποιοι χώροι που έχουν επιλεγεί διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε ιδιώτες. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου, συμπλήρωσε.

Διευκρίνισε ωστόσο πως δεν είναι ιδιωτικά τεμάχια, αλλά περιοχές μέσα στο ποταμό, μέσα αργάκια. Διαπιστώθηκε ότι τα τεμάχια δεν είναι κυβερνητικά, ωστόσο, όπως είπε, με ενέργειες που έχουν γίνει, επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον στόχο που έχει τεθεί μέχρι τέλος του Οκτώβρη.

Κληθείς να σχολιάσει σε ποια φάση βρίσκεται η επίταξη ιδιόκτητης περιουσίας από το Κτηματολόγιο, ο κ. Γρηγορίου είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά ανέφερε πως έχει ενημερωθεί από συναδέλφους του ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα, επιλύθηκε και ο σχεδιασμός προχωρεί όπως έγινε αρχικά, με ορίζοντα την υλοποίηση της Α' Φάσης πριν από το τέλος του Οκτώβρη.