H μονάδα αφαλάτωσης Κουκλιών, η «πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μονάδα στην Κύπρο» αποκαταστάθηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέα Γρηγορίου. Με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας «εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού» είπε.

Ο κ. Γρηγορίου που επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη, την μονάδα, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Καραμοντάνη που ανέλαβε το έργο, Σταύρο Καραμοντάνη και υπηρεσιακούς.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε σήμερα την επαναλειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια με παροχή 15.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα», δήλωσε ο κ. Γρηγορίου, προσθέτοντας πως «είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, που ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο στην Επαρχία Πάφου με στόχο να μην γίνονται περικοπές, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός μας αρχές του χρόνου».

Υπενθύμισε ακολούθως, πως όταν καταστράφηκε αυτή η μονάδα είχαν πει ότι η προσπάθεια και ο στόχος τους ήταν να μην γίνονται περικοπές στην Επαρχία Πάφου.

Αυτό, σημείωσε «το έχουμε καταφέρει και επιπρόσθετα τώρα εργαζόμαστε με στόχο να μην υπάρξουν περικοπές ούτε και το 2026 μαζί με άλλες ενέργειες που προγραμματίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και το ΤΑΥ».

Με αυτή την ευκαιρία, ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας συνεχάρη την εταιρεία, η οποία, όπως είπε, ανταποκρίθηκε με επάρκεια και αξιοπιστία μέσα σε 10 μήνες ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η μονάδα και να είναι σε θέση σήμερα να δώσουν αυτό το «θετικό μήνυμα».

Όπως είναι γνωστό, συνέχισε, διάγουμε για 3η χρονιά μια άνομβρη περίοδο. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ωστόσο «εργαζόμαστε και για το 2026 για το χειρότερο σενάριο» πρόσθεσε. «Προσδοκούμε ότι με βάση τα στατιστικά θα είναι καλύτερη χρονιά το 2026, όμως τουλάχιστον για σκοπούς ύδρευσης εργαζόμαστε για όλη την Κύπρο να μην γίνουν περικοπές ή να περιορίσουμε την έκταση του προβλήματος» είπε.

Ερωτηθείς πόσες μονάδες λειτουργούν στην Επαρχία Πάφου και τι ποσότητες δίνουν ημερησίως, ο κ. Γρηγορίου απάντησε πως σήμερα η ημερήσια παραγωγή ανήλθε σε 15.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, που αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια.

Ακολούθως συνέχισε, 2.000 κυβικά μέτρα νερού λαμβάνουν ημερησίως από την μονάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κισσόνεργα και αναμένουν, όπως είπε, να έχουν μέχρι τέλος του Οκτώβρη 10.000 κυβικά μέτρα νερού.

Στο σύνολο, θα έχουμε πριν το τέλος του 2025, 27.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως το οποίο θα χρησιμοποιείται για σκοπούς ύδρευσης, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε πως η πλήρης επαναλειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτελεί μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη η οποία δίδει την ευχέρεια στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου να διαχειριστεί με επάρκεια και αξιοπιστία την υδατοπρομήθεια της πόλης και της επαρχίας Πάφου.

Εξέφρασε ακολούθως τα θερμά του συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες προς τον Όμιλο Καραμοντάνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου για την «αξιοπιστία και την επάρκεια» που έχουν επιδείξει όλους αυτούς τους μήνες.

Συνεχάρη επίσης το Υπουργείο Γεωργίας, τον Γενικό του Διευθυντή Ανδρέα Γρηγορίου και τον Επαρχιακό Μηχανικό του ΤΑΥ Πάφου Χάρη Κασιουλή και το επιτελείο του, για τις άοκνες, όπως είπε, προσπάθειες τους για αυτό το «αίσιο αποτέλεσμα» το οποίο πριν από λίγους μήνες «φάνταζε ως ουτοπία».

Προχωρούμε, συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης, και την τελευταία εξαγγελία του ΠτΔ στην πρόσφατη πανεπαρχιακή σύσκεψη στην Πάφο, λέγοντας ότι ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις με τον όμιλο Καραμοντάνη ούτως ώστε η δυναμικότητα της μονάδας εδώ στα Κούκλια μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να αυξηθεί στις 25.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και «η διακήρυξη ότι έχουμε επιλύσει το υδατικό στην επαρχία Πάφου να γίνει πραγματικότητα».

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου Καραμοντάνη εξέφρασε την ικανοποίηση του που παραδώσαν το εργοστάσιο σε πλήρη επαναλειτουργία, προσθέτοντας πως τους τελευταίους 10 μήνες έγινε «ένας άθλος».

Ο κ. Καραμοντάνης είπε πως αυτό το έργο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση καλής συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

