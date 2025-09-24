Συγκρότημα ΔΙΑΣ – Λευκωσία, Κύπρος

Το Συγκρότημα ΔΙΑΣ αναζητά έναν δυναμικό, και έμπειρο επαγγελματία για τη θέση Διευθυντή/ριας του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο/Η Διευθυντής/ρια θα είναι υπεύθυνος/η για τη στρατηγική κατεύθυνση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών έργων σε πολλαπλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Πρόκειται για ηγετικό ρόλο που συνδυάζει στρατηγικό σχεδιασμό, οικονομική εποπτεία, συνεργασία με εταίρους και εκπροσώπηση του Συγκροτήματος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Κύριες Αρμοδιότητες

· Παροχή στρατηγικής ηγεσίας και εποπτεία του χαρτοφυλακίου ευρωπαϊκών έργων (Erasmus+, Creative Europe, Horizon, CERV, IMCAP, IMREG, LIFE, κ.ά.).

· Ηγεσία στην ανάπτυξη, υποβολή και διαπραγμάτευση προτάσεων, με διασφάλιση ευθυγράμμισης με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και το όραμα του Συγκροτήματος.

· Επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματική κατανομή καθηκόντων, την αξιολόγηση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

· Παρακολούθηση υλοποίησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, αναφορών και οικονομικής διαχείρισης έργων σε συνεργασία με εσωτερικά τμήματα και εξωτερικούς εταίρους.

· Εκπροσώπηση του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και δίκτυα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

· Ανάπτυξη και ενίσχυση μακροπρόθεσμων σχέσεων με ευρωπαϊκούς θεσμούς, εθνικές αρχές και στρατηγικούς συνεργάτες.

· Σχεδιασμός και διασφάλιση της ευθυγράμμισης του ετήσιου προγραμματισμού, προϋπολογισμού και δραστηριοτήτων του Τμήματος με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Συγκροτήματος.

Απαραίτητα Προσόντα

· Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Νομική, Επικοινωνία/ΜΜΕ ή συναφές αντικείμενο (Μεταπτυχιακό θεωρείται επιπρόσθετο προσόν).

· Ελάχιστη 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη σε ηγετική/διευθυντική θέση.

· Επιτυχής πορεία στη διεκδίκηση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε. και στην ηγεσία σύνθετων, πολυεταιρικών έργων.

· Βαθιά γνώση των θεσμών της Ε.Ε., των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των πολιτικών προτεραιοτήτων.

· Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). Η γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

· Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων, Microsoft Office και ψηφιακών πλατφορμών επικοινωνίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες και Ικανότητες

· Εξαιρετικές ηγετικές και διαχειριστικές ικανότητες με πνεύμα συνεργασίας και παρακίνησης ομάδας.

· Στρατηγική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, με προληπτική αντιμετώπιση προκλήσεων.

· Οργανωτικές και οικονομικές δεξιότητες, με δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών και σύνθετων έργων.

· Άριστες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, με εμπειρία σε δημόσιες παρουσιάσεις και εκπροσώπηση.

· Υψηλό επίπεδο πρωτοβουλίας, προσαρμοστικότητας και δημιουργικότητας, με δέσμευση στην καινοτομία.

· Διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό και ευελιξία ωραρίου.

Παροχές

· Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

· Δυνατότητα ηγεσίας ενός τμήματος υψηλής προβολής σε έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς ΜΜΕ και επικοινωνίας στην Κύπρο.

· Πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο: vacancies@diasmedia.com με θέμα: Director of EU Projects Department. Μέχρι τις 24/10/2025

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις θα αρχειοθετηθούν για μελλοντικές ευκαιρίες και θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας για τρία (3) έτη, μετά το πέρας των οποίων θα διαγραφούν.