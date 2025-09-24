Σε έμπρακτη περιβαλλοντική δράση με τον καθαρισμό της παραλίας «Παναγίες», στην περιοχή της κοινότητας Πύργου Λεμεσού, προχώρησαν περίπου 150 επιθεωρητές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), οι οποίοι συμμετέχουν στο ITF Worldwide Inspectors Seminar.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, και συνδιοργανώθηκε από την ITF, την ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τη CYΜΕΡΑ, «αποδεικνύοντας πως η κοινωνική ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους».

«Με την πρωτοβουλία αυτή (οι επιθεωρητές της ITF) απέδειξαν ότι πέρα από την αποστολή τους να προστατεύουν τα δικαιώματα των ναυτικών, διαθέτουν και βαθιές περιβαλλοντικές ευαισθησίες, συμβάλλοντας ενεργά στη φροντίδα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι οι 150 επιθεωρητές της Ομοσπονδίας , οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πάνω από 100 λιμάνια ανά τον κόσμο, συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Σεμιναρίου Επιθεωρητών της ITF, που ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό.