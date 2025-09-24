Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) αναφέρει σε ανακοίνωση ότι έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τον εντοπισμό κλοπών και παράνομων παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης.

Ήδη έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα εφαρμοστούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των υδάτινων πόρων και την ισονομία προς όλους τους καταναλωτές.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΑ, κ. Γιάννης Καρούσος, δήλωσε:

«Με τους εργάτες και το προσωπικό μας περπατούμε ολόκληρο το δίκτυο για να ελέγχουμε τυχόν παρεμβάσεις. Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θα εντοπίσουμε κάθε παράνομη παρέμβαση και θα αντιδράσουμε αποφασιστικά. Δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι να επωφελούνται εις βάρος των νομοταγών πολιτών. Καλώ επίσης τους πολίτες, εάν διαπιστώνουν ύποπτες ενέργειες, να ενημερώνουν άμεσα τον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Δεν θα ανεχθούμε να πληρώνουν οι σωστοί τις παρανομίες κάποιων».

Ο ΕΟΑΑ θα συνεχίσει με μηδενική ανοχή τις προσπάθειες για την πάταξη τέτοιων φαινομένων, διασφαλίζοντας το νερό ως πολύτιμο δημόσιο αγαθό και προστατεύοντας τους πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου.

