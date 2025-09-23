Η Μονάδα Αφαλάτωσης Κουκλιών αποκαταστάθηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η Μονάδα Αφαλάτωσης, που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς στις 6 Δεκεμβρίου 2025 «έχει αποκατασταθεί πλήρως από τον Ανάδοχο και λειτουργεί πλέον κανονικά» λέει το ΤΑΥ.

Η επαναλειτουργία της Μονάδας ξεκίνησε σταδιακά από την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, με ημερήσια παραγωγή 5.000 κ.μ. νερού, ενώ μέχρι σήμερα, Τρίτη, η ημερήσια παραγωγή ανήλθε σε 15.000 κ.μ. ημερησίως, που αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της Μονάδας, προστίθεται.

Με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας «εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ