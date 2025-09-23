Την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει την παροχή επιδόματος τέκνου έθεσε εκ νέου η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς Κυβέρνηση και Υφυπουργείο Πρόνοιας, μετά και τις επισημάνσεις σε έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφορικά με την προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να είναι κάποιος δικαιούχος επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ μετά τη συνεδρίαση ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Αντρέας Καυκαλιάς, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία αποκλείει γονείς και παιδιά από κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα τέκνου, κάτι που συνεπάγεται αποκλεισμό και από άλλες παροχές που συνδέονται με το επίδομα τέκνου, όπως είναι τα δίδακτρα και άλλες εκπτώσεις.

«Ως ΑΚΕΛ επαναλαμβάνουμε ότι οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να έχουν στο επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του, όχι τη διάρκεια της παραμονής του στην χώρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί με πολιτικές που παράγουν κοινωνικούς αποκλεισμούς και παραβιάζουν βασικά δικαιώματα του παιδιού».

Με την εκ νέου εξέταση του θέματος από την Επιτροπή, οι Βουλευτές κάλεσαν την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση της νομοθεσίας. Κατά τη συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι, εφόσον δεν υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση από το Υφυπουργείο, ενώπιον του οποίου τέθηκε το ζήτημα και προ έξι περίπου μηνών, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία με κατάθεση πρότασης νόμου.

«Ανάλογα και με την αντίδραση της Κυβέρνησης, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης νόμου το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς. Ερωτηθείς μήπως μία πρόταση νόμου θα ήγειρε ζητήματα αντισυνταγματικότητας, λόγω αύξησης δαπανών, είπε ότι γι’ αυτό ακριβώς ασκούνται πιέσεις στην Κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει η ίδια η εκτελεστική εξουσία στην κατάθεση νομοσχεδίου και να αποφευχθούν τέτοιες επιπλοκές.

Σκοπός είναι, κατά τον κ. Καυκαλιά, «να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση όλων των παιδιών που διαμένουν στην Κύπρο».

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι λήπτες επιδόματος είναι αλλοδαποί και Τουρκοκύπριοι. «Η τάση αυτή της πρότασης της ίδιας της Επιτρόπου θα έχει ως αποτέλεσμα να αιτούνται επίδομα τέκνου ξένοι, να εισπράττουν αυτό το επίδομα, να εκτοξευθεί το κόστος, με αποτέλεσμα συνεπακόλουθα να υπάρχουν και μειώσεις για τους συμπατριώτες μας», είπε.

«Θα καταθέσουμε πρόταση νόμου ως ΕΛΑΜ, έτσι ώστε να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου άτομα υπήκοοι τρίτων χωρών, υπό την έννοια ότι το επίδομα τέκνου αφορά την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και όχι το να επιδοτούμε γεννήσεις παράνομων μεταναστών», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής Λάρνακας, Αντρέας Αποστόλου, υπογράμμισε ότι συνιστά «μεγάλη αδικία για τους Κύπριους που επαναπατρίζονται από μη ευρωπαϊκές χώρες» η στέρηση του επιδόματος τέκνου κατά την πρώτη πενταετία τους στην Κύπρο.

«Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί νομικά, το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναλάβω και πρωτοβουλία, έτσι ώστε να βρεθεί ο τρόπος με τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, γι’ αυτό έχω διευθετήσει και συνάντηση με τον Διευθυντή της υπηρεσίας επιδομάτων την άλλη εβδομάδα, προκειμένου οι Κύπριοι που επαναπατρίζονται να μπορούν να λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την πρώτη μέρα επαναπατρισμού τους», ανέφερε ο κ. Αποστόλου.

Αν δεν προχωρήσει η Κυβέρνηση με την κατάθεση νομοσχεδίου, "θα ετοιμαστεί μία πρόταση νόμου με τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες», κατέληξε, σημειώνοντας ότι πρόθεσή του είναι εντός Οκτωβρίου να προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ