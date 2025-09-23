Στις 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για 11η χρονιά η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της, να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΣΣΕ αναφέρει ότι η Σύνοδος, αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η Σύνοδος δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, να έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’/της ‘βουλεύτριας’ και να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους οι ΜΚΟ και γενικότερα η οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών», αναφέρει.

Της Συνόδου προεδρεύει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ